Более 700 автозаков ФСИН в 2020 году оснастят мигалками

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России в этом году оснастит спецсигналами более 700 своих автомобилей, предназначенных для перевозки осужденных и заключенных под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.

"В наступившем году для обеспечения безопасности движения автотранспорта, используемого для перемещения осужденных и лиц, заключенных под стражу, 765 спецавтомобилей типа АЗ оборудуют специальными устройствами для подачи световых и звуковых сигналов", - рассказали во ФСИН. Мигалками оснастят около половины из порядка 1,5 тыс. спецавтомобилей ФСИН для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных в населенных пунктах, в основном в крупных городах.

Спецавтотранспорт ФСИН сможет использовать мигалки в автомобильных пробках, как и автомобили полиции, скорой помощи, МЧС и Росгвардии. Если автозаки МВД, которые перевозят заключенных к следователям и в суды, оснащены мигалками, то спецавтомобили ФСИН ездили без спецсигналов. Они перевозят осужденных при этапировании к месту лишения свободы, переводе из одного учреждения в другое, используются при необходимости отвезти заключенного в больницу. Также ФСИН обеспечивает экстрадицию десятков обвиняемых, выдаваемых России из-за рубежа или передаваемых другим странам, когда автозаки должны прибыть к борту самолета. На автозаках ФСИН доставляют обратно из колоний в СИЗО особо опасных преступников, в том числе осужденных к пожизненному заключению, для проведения следственных действий по новым уголовным делам.

В 2018 году Минюст предложил вернуть спецсигналы автомобилям ФСИН, поскольку возрастающая интенсивность дорожного движения "приводит к срыву выполнения служебных задач, а также создает реальную опасность обеспечению общественного порядка и общественной безопасности". 13 октября 2018 года указом президента РФ автомобили ФСИН были включены в перечень спецтранспорта, имеющего право на использование мигалок, наряду с автомобилями полиции, пожарных, скорой помощи, аварийно-спасательных служб, Росгвардии и СК. После было принято соответствующее постановление правительства РФ, а водители ФСИН прошли обучение вождению со спецсигналами.

Обновление транспорта

ФСИН сообщила об обновлении в этом году парка спецавтомобилей и вагонов для перевозки заключенных, а также оснащении конвойных служб видеорегистраторами. "В наступившем году ФСИН России поставит в свои территориальные органы 70 новых специальных автомобилей типа АЗ, оборудованных современными системами кондиционирования, вентиляции, отопления и видеонаблюдения", - сообщили в пресс-бюро ФСИН. За предыдущие семь лет парк спецтранспорта ФСИН был обновлен на 771 единицу.

"Также планируется пополнение парка спецвагонов для перевозки осужденных 12 новыми современными вагонами с кондиционерами, системой подачи воды в каждую камеру и устройствами по обеззараживанию воздуха", - рассказали во ФСИН. Все караулы по конвоированию на 100% обеспечат переносными видеорегистраторами, "что позволит значительно улучшить объективный контроль действий сотрудников караулов и соблюдение законных прав конвоируемых граждан", отметили во ФСИН.

В декабре 2019 года директор ФСИН России Александр Калашников сообщил в интервью "Российской газете", что ежегодно железнодорожным транспортом перевозится порядка 500 тыс. заключенных, для обеспечения такого объема перевозок требуется 108 спецвагонов. На 1 ноября использовалось лишь 78 таких вагонов, из которых 17 планировалось списать как выслужившие срок эксплуатации. По словам директора ФСИН, по итогам совещания в Совбезе РФ было дано получение правительству рассмотреть вопрос о выделении в 2019-2021 годах МВД, ответственному за содержание и эксплуатацию спецвагонов, ассигнований на поставку новых вагонов.

Новые вагоны

С 2015 года на Тверском вагоностроительном заводе начали выпуск спецвагонов повышенной комфортности. Они стали длиннее предыдущих моделей, что сделало их более удобными при том же количестве мест для осужденных (80). Камеры (где в отличие от обычных пассажирских купе нет окон) и коридор вагона оборудованы люминесцентными и светодиодными лампами. Вагон оснащен кондиционером, системы вентиляции и отопления в нем такие же, как в обычном пассажирском поезде. Кроме того, впервые используются системы обеззараживания воды и воздуха.

В камеры-купе предусмотрена подача воды, поскольку в пути заключенным выдается сухой паек. Вагон оборудован биотуалетом, которым можно пользоваться и во время стоянок поезда, отдельным дизельным генератором на случай отключения электроэнергии, системами видеонаблюдения и видеорегистрации, которые позволяют с помощью цифровых видеокамер вести наблюдение как внутри вагона, так и по его периметру, а также записывать действия личного состава караула и заключенных. Улучшены условия и для сотрудников конвоя: для них предусмотрены не только купе с местами для отдыха, но и душевая, кухня с микроволновой печью, электроплитой и холодильником.

Срок службы вагонов составляет не менее 40 лет.

Железнодорожный этап

Первый особый железнодорожный вагон для перевозки арестантов был построен в России в 1854 году. Это был переделанный товарный вагон вместимостью до 100 человек. Ему на смену пришли так называемые столыпинские вагоны, изначально предназначенные для перевозки крестьян-переселенцев в Сибирь. Их отличительной особенностью были подсобные отсеки с торцов, где первоначально перевозился скот и сельхозинвентарь. Впоследствии они превратились в малые купе для перевозки заключенных (по шесть человек, в то время как большие были рассчитаны на 12 человек).

Хотя ФСИН сокращает число железнодорожных маршрутов этапирования осужденных (только в 2019 году закрыто 13 маршрутов и оптимизировано число поездок еще по 19), по словам Калашникова, где возможно, ведомство старается их сохранять. Глава ФСИН назвал переход ряда маршрутов на автотранспорт вынужденной мерой.