Предупреждение о лавинной опасности объявлено на севере Бурятии и Забайкалья

ЧИТА, 9 января. /ТАСС/. Синоптики предупредили о лавинной опасности на севере Забайкальского края и Бурятии, сообщается на сайте Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Девятого января на севере Республики Бурятия и в Каларском районе Забайкальского края в горах лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Синоптики напомнили, что все горные территории Бурятии и Каларского района на севере Забайкалья являются потенциально лавиноопасными с момента образования устойчивого снежного покрова и до его полного разрушения - примерно с октября по май.

Ранее на этой неделе ГУ МЧС по Республике Бурятия призвало граждан не пренебрегать предупреждениями спасателей и воздержаться от выходов на горные маршруты.