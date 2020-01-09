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ФСИН планирует трудоустраивать осужденных еще до освобождения из колоний

Резюме соискателей будут размещаться на портале "Работа в России"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России разрабатывает проект по трудоустройству освобождающихся из исправительных учреждений граждан, сообщили ТАСС в пресс-бюро ведомства.

"В каждом исправительном учреждении сотрудники группы социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале "Работа в России" и отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур для приема на работу", - рассказали в пресс-бюро. Таким образом, осужденные будут иметь возможность взаимодействия со своим будущим работодателем.

Во ФСИН напомнили, что информационно-аналитическая база вакансий "Работа в России" собирает актуальные предложения работодателей и соискателей из всех регионов страны. В настоящее время во ФСИН разработан шаблон информационной карточки на портале и проведены тестовые испытания. В 2020 году планируется полномасштабно применять сервис на портале "Работа в России" во всех учреждениях территориальных органов службы исполнения наказаний.

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