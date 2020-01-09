Мосгорсуд 21 января начнет слушать иск Rambler о запрете показа игр АПЛ на "Матч ТВ"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Московский городской суд 21 января проведет предварительные слушания в рамках искового заявления компании Rambler, которая требует прекратить распространение незаконного контента на телеканале "Матч ТВ" - видеоряда матчей Английской футбольной премьер-лиги. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд назначил проведение беседы по исковому заявлению ООО "Рамблер интернет холдинг" к ООО "Национальный спортивный телеканал на 10:00 мск 21 января", - сказал собеседник агентства.

В качестве требований истец просит суд обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование прямых трансляций футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги сезонов 2019/20, 2020/21, 2021/22 в интернете на сайте matchtv.ru.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил требование компании Rambler о предварительной блокировке трансляций матчей Английской футбольной премьер-лиги на сайте телеканала "Матч ТВ" из-за нарушений авторских прав. Истец заявил, что потребует лишь прекращения распространения незаконного контента.

Как заявлял руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович, компания является обладателем исключительного права на прямые трансляции и видеоконтент футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги сезонов 2019/20, 2020/21, 2021/22. По его словам, причиной подачи требований в суд стало незаконное распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ на сайте "Матч ТВ" в период с августа по ноябрь 2019 года.