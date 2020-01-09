Морское сообщение между северными Курилами и Камчаткой восстановят 11 января

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 января. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены 11 января возобновить морское сообщение между Камчаткой и островом Парамушир (единственный населенный остров среди северных Курил, Сахалинская область), оказавшемся в начале 2020 года в транспортной блокаде. Грузопассажирские перевозки по этому направлению будет выполнять судно "Василий Завойко", сообщил в четверг ТАСС вице-мэр Северо-Курильского городского округа Александр Овсянников.

"С 11 января на смену "Гипанису" из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск [на Парамушир] выйдет грузопассажирское судно "Василий Завойко", - сказал собеседник агентства. "Гипанис" в настоящее время уходит на плановый ремонт во Владивосток, откуда вернется только в апреле.

С конца декабря погоду на северных Курилах определял циклон, пришедший в Охотское море. В результате на островах отмечались сильный ветер и плюсовая температура воздуха, шел мокрый снег с дождем. Из-за непогоды единственный морской транспорт - теплоход "Гипанис", связывающий Парамушир и Камчатку, не мог выйти в рейс. По той же причине камчатская авиакомпания "Витязь-Аэро" отказалась выполнять вертолетные перевозки по этому направлению. Кроме того, 29 декабря она сообщила об увеличении стоимости летного часа с 2020 года, из-за чего возникли проблемы с продлением контракта. Альтернативное транспортное сообщение между северными Курилами и Камчаткой не предусмотрено.

По словам вице-мэра, "Василий Завойко" должен был выйти в рейс уже сегодня, но не смог это сделать из-за неблагоприятных погодных условий в море. У берегов Камчатки и северных Курил в настоящее время идет снег и наблюдается сильный ветер, вызывающий высокие волны в водной акватории. "Василий Завойко" 11 января заберет всех накопившихся за время праздников пассажиров в Петропавловске-Камчатском и доставит их в Северо-Курильск. Затем он отправится обратно на Камчатку. По информации Овсянникова, время в пути в одну сторону занимает около 20 часов, судно за один раз может перевозить 34 пассажиров и около 150 тонн груза.

Что касается воздушных перевозок, власти Сахалинской области планируют продолжить субсидирование авиабилетов и продлить контракт с компанией "Витязь-Аэро" несмотря на повышение тарифов. Стоимость билетов для пассажиров планируется оставить на прежнем уровне - около 4 тыс. рублей в одну сторону.

По информации правительства региона, вертолетное сообщение будет налажено в ближайшие дни. При необходимости специалисты сахалинского минтранса отправятся на Камчатку, чтобы ускорить работу по организации полетов. В настоящее время жители Парамушира не испытывают проблем с продуктами питания, лекарствами и топливом. Все необходимые грузы ранее были доставлены на остров в нужном объеме.

Парамушир

Парамушир является одним из островов северной группы Большой Курильской гряды. Он расположен более чем в 1 тыс. км от Южно-Сахалинска. Постоянное население на острове есть только в Северо-Курильске. В нем проживают около 2,5 тыс. человек. Северо-Курильск не имеет воздушного и морского сообщения с Сахалином.