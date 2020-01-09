Дорогу из Ненецкого округа в Коми закрыли из-за непогоды

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. В четверг движение по зимней сезонной дороге Нарьян-Мар - Усинск, соединяющей Ненецкий автономный округ с Республикой Коми, приостановили из-за метели и оттепели. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской компании "Стройуниверсал", которая обслуживает сезонную дорогу.

"Зимник Нарьян-Мар - Усинск закрыт для всех видов транспорта из-за плохой видимости и высокой температуры воздуха", - сказали в диспетчерской.

Трасса Нарьян-Мар - Усинск представляет собой сухопутный зимник протяженностью 55 км. Округ не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами, грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печора и морю, а также частично по зимнику.

По данным Севгидромета, в НАО в четверг снег, на западе - с дождем, местами метель, порывы ветра до 23 метров в секунду. Температура воздуха до плюс двух градусов.

Ежегодно работы по сооружению зимника начинаются поздней осенью с приходом морозов. В 2019 году дорога была открыта 27 декабря.