ВЦИОМ: треть россиян дают себе обещания на Новый год

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Каждый третий взрослый россиянин (34%) дает себе различные обещания на Новый год, 69% из них эти обещания выполняют. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Треть россиян обычно дают себе обещания на Новый год, связанные с их жизнью, которые они планируют реализовать в следующем году (34%). Чаще этой традиции придерживаются представители молодого поколения - люди 25-34-летнего возраста (49%), а также жители городов-миллионников (42%) и с населением 500-950 тыс. жителей (43%)", - говорится в материалах опроса.

5% респондентов заявили, что планируют уделять больше внимания семье, следить за здоровьем намерены 4%, больше зарабатывать и заниматься спортом, сменить или найти работу, а также бросить курить планируют по 3% опрошенных.

По мнению 69% россиян, им удается в течение года реализовать свои обещания, еще 24% заявили, что они обычно не могут их исполнить.