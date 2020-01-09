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В китайском Синьцзяне погибли 15 диких лебедей от птичьего гриппа

Власти направили группу специалистов для оценки ситуации

ПЕКИН, 9 января. /ТАСС/. Министерства сельского хозяйства и деревни КНР объявило о вспышке в уезде Инин Синьцзян-Уйгурского автономного района птичьего гриппа, вызываемого вирусом H5N6.

Жертвами вируса стали дикие лебеди, опустившиеся на отдых в двух местных водоемах. Из 150 пернатых уже погибли 15. Власти направили группу специалистов для оценки ситуации. К настоящему времени все погибшие лебеди захоронены надлежащим образом, говорится в сообщении.

Вирус, вызывающий вспышки массового заражения в Азии, согласно исследованиям, представляет из себя новый штамм, появившийся в результате генного обмена между четырьмя различными вирусами. Очаги заболевания у домашних и диких птиц появляются в десятках стран.

Высокопатогенный вирус H5N6 вызывает обеспокоенность экспертов из-за случаев заболевания людей. По данным ВОЗ, с 2013 года Китай сообщает о сезонных вспышках инфекций H7N9. Среди сотен случаев заболевания среди населения 38,5% приводят к фатальному исходу.

Пока нет свидетельств того, что это заболевание может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Тем не менее ВОЗ не исключает "ограниченной степени передачи вируса от человека к человеку", хотя прямого подтверждения этому на данный момент нет.

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Китай
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