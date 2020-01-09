В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения мобильных в тюрьмах

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Группа депутатов в четверг внесла в Госдуму законопроект, который дает возможность отключать номера мобильных телефонов осужденных в случае их использования для преступной деятельности, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, "законопроектом предлагается механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы". Речь идет о совершении мошеннических действий или координировании действий членов преступных группировок.

"Законопроектом предлагается установить возможность отключения незаконно используемых абонентских номеров на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов в целях обеспечения режима на территории учреждений УИС (уголовно-исправительной системы - прим. ТАСС). Согласно законопроекту, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор", - сказал Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба комитета.