В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Правительство в четверг внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об административных штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

В частности, статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях планируется дополнить новым пунктом, где будет прописана ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, именно в интернете. Предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей. В качестве альтернативного наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток.

Совершение такого правонарушения иностранцем или лицом без гражданства повлечет за собой штраф в размере от 4 тыс. до 30 тыс. рублей "с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового либо административный арест на срок до 15 суток".

Одновременно с этим правительство предлагает ужесточить ответственность для операторов связи и интернет-провайдеров за неисполнение обязанности по блокировке информации, доступ к которой должен быть ограничен на основании поступивших от Роскомнадзора данных. Сейчас размеры данных штрафов составляют 3-5 тыс. рублей для должностных лиц и 50-100 тыс. рублей для юридических лиц. "Учитывая доходы операторов связи, особенно крупных телекоммуникационных компаний, имеющих многомиллиардную прибыль, представляется, что действующие штрафные санкции не способствуют достижению цели административного наказания - предупреждению совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами", - указывают разработчики в пояснительных материалах.

Предлагается ввести штрафы для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Если в течение года оператор вновь не ограничит доступ к запрещенной информации, то суммы штрафов возрастут и составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 800 тыс. для юридических лиц.

Необходимость ужесточения

Как отмечается в пояснительной записке, "анализ статистических данных по делам о пропаганде наркотиков, материалов по таким делам, обращений граждан и организаций в отношении рекламы наркотиков, мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей за последние годы показывают рост количества противоправных деяний данной категории с использованием сети Интернет".

"В целях пропаганды потребления наркотиков и размещения сведений о местах их приобретения злоумышленниками активно используются социальные сети, интернет-площадки популярных форумов, ресурсы крупных тематических сайтов, свободный доступ к которым имеет неограниченное число пользователей", - указывают авторы. "За первое полугодие 2019 года МВД России рассмотрено свыше 23 тыс. обращений, по которым принято более 12 тыс. экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках", - говорится в пояснительной записке.

По данным МВД, наибольшую опасность представляют интернет-ресурсы, созданные и функционирующие для организации сбыта наркотиков - электронные наркомагазины и площадки автопродаж, на их долю в 2018 году пришлось порядка 11 тыс. обращений (31% общего количества), а также страницы в соцсетях ("ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook), в отношении них поступило свыше 8 тыс. обращений (23% общего количества).

"Представляется, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность", - убеждены в правительстве.