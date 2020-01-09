Роспотребнадзор за новогодние праздники наложил на торговцев снюсом штрафы на 3,4 млн руб.

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор в ходе проверок в новогодние праздники изъял из продажи 911,155 тыс. единиц запрещенной к реализации никотиносодержащей продукции, общая сумма наложенных штрафов составила 3,39 млн руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

24 декабря Роспотребнадзор объявил, что планирует провести проверки для прекращения реализации бестабачной никотиносодержащей продукции в РФ. 30 декабря Роспотребнадзор сообщал о выявлении 872 тыс. единиц запрещенной никотиносодержащей продукции.

"Общее количество обнаруженной никотиносодержащей продукции на территории Российской Федерации составило 911 тыс. 155 единиц (829 933 - импортного производства). При этом 93% от всей продукции было выявлено в первые дни проводимых контрольно-надзорных мероприятий. Вся выявленная некурительная никотиносодержащая продукция изъята из оборота. Общая сумма уже наложенных штрафов составила 3 млн 390 тыс. руб.", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, 324 материала направлено в суды, 240 - в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. Всего на сегодняшний день проведено около 44 тыс. проверок в отношении производителей и объектов торговли никотиносодержащей продукции, в том числе 22 тыс. - совместно с территориальными органами прокуратуры, следственного комитета и внутренних дел. В ведомстве подчеркнули, что плотность и эффективность проводимых Роспотребнадзором проверок привела к снижению оборота некурительной никотиносодержащей продукции в торговых точках. Так, если в первые дни проверок запрещенная к реализации продукция выявлялась на каждом двадцатом проверенном объекте, то на сегодняшний день - лишь на каждом пятидесятом объекте.

Кроме того, по данным ведомства, проводимая территориальными органами Роспотребнадзора усиленная информационная кампания о вреде никотиносодержащей продукции показала свою результативность. В настоящее время интернет-магазины по дистанционной продаже никотиносодержащей продукции прекращают свою деятельность. На сегодняшний день известно о закрытии 30 сайтов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин; неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством. Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.