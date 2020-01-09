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В Депздраве Москвы опровергли сообщения о смерти африканского студента из-за гриппа

Причину смерти 29-летнего гражданина Камеруна установят патологоанатомы, отметили в пресс-службе Департамента здравоохранения российской столицы

ТАСС, 9 января. Причина смерти студента из Африки в столичной инфекционной больнице 8 января не была связана с заболеванием гриппом, окончательный диагноз покажет вскрытие. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Ранее газета "Московский Комсомолец" сообщила о том, что 8 января в столичной инфекционной больницы от гриппа скончался 29-летний гражданин Камеруна. Как писала газета, врачи не обнаружили у иностранца признаков какой-либо инфекции, которую можно привезти из жарких стран: студент последнее время постоянно находился в Москве, а на родину в Африку выезжал полтора года назад.

"По факту появившейся в СМИ информации, Департамент здравоохранения города Москвы сообщает, что диагноз грипп у пациента не подтвержден. Все проведенные тесты на грипп в стационаре отрицательные. При поступлении в больницу пациенту был проведен экспресс-тест на грипп, который показал отрицательный результат. Дополнительно биологический материал для исследования на грипп был направлен в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по городу Москве"; исследование также дало отрицательный результат", - сказал собеседник агентства.

Несмотря на проводимые мероприятия, "произошла остановка сердечной деятельности, в результате констатирована смерть пациента". "Окончательный диагноз будет установлен после проведения патологоанатомического исследования, результаты которого будут переданы родственникам и контролирующим органам", - добавили в департаменте

Теги
КамерунРоссияКот-д’Ивуар
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