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В Бразилии зафиксировали девять случаев неизвестной болезни

Один из заболевших умер

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 января. /ТАСС/. Восемь человек госпитализированы в столице юго-восточного штата Минас-Жерайс, Белу-Оризонти, с симптомами неизвестного заболевания. Как сообщает в четверг газета Estado de Minas со ссылкой на местные органы здравоохранения, на данный момент зарегистрирован один случай летального исхода в результате этой болезни.

По их данным, у пациентов, первые из которых обратились к медикам в конце декабря, отмечались расстройства пищеварения, тошнота и боли в области живота. На протяжении следующих трех суток у всех развилась острая почечная недостаточность, сопровождающаяся лицевым параличом, а также частичной или полной потерей зрения. Уточняется, что все обратившиеся за помощью - мужчины.

Управление здравоохранения региона совместно с полицией штата и федеральным Минздравом выясняет возможные причины заболевания. В качестве основных версий рассматриваются отравление или инфекция.

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Бразилия
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