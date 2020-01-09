Стало известно имя первого в России лотерейного миллиардера

"Самый богатый победитель государственных лотерей объявился сразу после новогодних каникул, 9 января. Миллиардером оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош. Она приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото" вместе с супругом и дочерью", - говорится в сообщении компании.

Наталья Бартош рассказала, что лотерейный билет ей подарили сын с дочерью в ее день рождения - 31 декабря. "Я попросила билет "Русского лото", так как все остальное у меня есть <…> Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три: с начала пачки, из середины, и с конца", - цитирует победительницу сообщение "Столото".

Выигрыш, отмечают в "Столото", стал рекордным за всю историю российских государственных лотерей. В розыгрыше приняли участие 53 614 853 билета. Выигрышный билет "Русского лото" номер 131626314944 Надежда Бартош приобрела в пятницу, 13 декабря, за семь минут до закрытия точки продаж лотерей в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Московской области. В первый день 2020 года в "Русском лото" помимо миллиардера появились еще 99 лотерейных миллионеров, 10 из которых уже приехали на оформление выигрыша, отмечают в пресс-службе "Столото".