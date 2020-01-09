ВОЗ выступила против ограничений на поездки в Китай из-за вспышки там новой пневмонии

ЖЕНЕВА, 9 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась против введения ограничений на поездки в Китай или торговлю с этой страной в связи со вспышкой в КНР пневмонии, вызванной не известным прежде коронавирусом. В распространенном в четверг заявлении ВОЗ высоко оценила осуществленную в КНР за короткий период времени предварительную идентификацию возбудителя болезни.

Подчеркивается, что "ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо особые меры для путешествующих" и "высказывается против каких-либо ограничений на поездки и торговлю с Китаем, основываясь на имеющейся ныне информации".

"Предварительная идентификация нового вируса за короткий период времени - это значительное достижение, демонстрирующее высокую способность Китая бороться с новыми вспышками", - говорится в заявлении. ВОЗ отметила "большие возможности системы общественного здравоохранения и наличие ресурсов" в КНР. Помимо лечения пациентов, китайские специалисты сосредоточили внимание на отслеживании контактов больных людей со здоровыми, на исследовании воздействия состояния окружающей среды на рынок морепродуктов, а также на изучении возбудителя нынешней вспышки заболевания.

Как считают эксперты, "в ближайшие недели потребуется более полная информация для понимания нынешнего статуса и эпидемиологии вспышки, а также клинической картины". Необходимо будет продолжить расследование, чтобы "определить источник, способы передачи, масштабы распространения инфекции и применяемые контрмеры". ВОЗ, со своей стороны, "продолжает тщательный мониторинг ситуации и готова вместе с партнерами предоставить техническую поддержку Китаю как в расследовании, так в реагировании на вспышку болезни".

Новый коронавирус может вызывать серьезное заболевание, но не передается от человека к человеку. ВОЗ напомнила, что "новые коронавирусы возникают периодически", включая вспышку в 2002 году тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС или SARS, известный также как атипичная пневмония) и в 2012 году - ближневосточного респираторного синдрома (Middle East respiratory syndrome, MERS). Ряд известных науке коронавирусов в настоящее время "циркулируют в животных", но случаев заражения ими людей не зафиксировано. Учитывая улучшающееся эпидемиологическое наблюдение, "скорее всего, будет выявляться больше коронавирусов", спрогнозировала ВОЗ.

Новый вид коронавируса

Как сообщило в четверг Центральное телевидение Китая, китайские эпидемиологи определили новый вид коронавируса, который стал возбудителем вспышки пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай). В результате лабораторных исследований удалось установить весь его геном. При помощи нуклеинового анализа подтверждено 15 случаев заражения новым видом коронавируса. У одного из инфицированных удалось выделить образец вируса, морфология которого была подтверждена электронным микроскопом, говорится в сообщении.

Вспышка неизвестной пневмонии в городе Ухань была зафиксирована в конце декабря. 5 января комитет по делам здравоохранения города сообщил, что число инфицированных неизвестной пневмонией в городе возросло до 59 человек, еще 163 находились на карантине. Многие случаи заражения были связаны с городским рынком свежих морепродуктов. В настоящее время он закрыт. В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие. Еще 38 случаев заражения были зафиксированы в Гонконге и один в Сингапуре.