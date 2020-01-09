Новогоднее обращение президента смотрели 44% телезрителей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Телетрансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к россиянам 31 декабря 2019 года смотрели около половины российских телезрителей. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в четверг журналистам компанией Mediascope.

Рейтинг трансляции составил 44%. Данные обобщены по 28 телеканалам. Речь идет о телезрителях четырех лет и старше, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек.

В своем обращении глава государства, в частности, подчеркнул, что единство граждан России - это основа для достижения самых высоких целей страны. Он также поздравил ветеранов с предстоящим юбилеем Победы и отметил подвиг фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

Mediascope также обнародовал официальные данные среднесуточных долей аудитории телеканалов по итогам 2019 года. Лидером стал телеканал "Россия-1" со среднесуточной долей аудиторией 12%, при этом аудиторные показатели в сравнении с 2018 годом канала сократились на 0,9%.

Среднесуточной долей аудитории принято считать количество человек, смотревших телеканал в среднем в сутки, выраженное в процентах от всей телеаудитории.

Доля Первого канала составила 10,6%, в 2018 году этот показатель составлял 11,8%. На третьем месте НТВ - 9% против 9,3% в 2018 году. Пятый канал нарастил аудитории до 6,6% в сравнении с 6,3% годом ранее, показатели РЕН ТВ остались на прежнем уровне - 5,3%.