Союз журналистов готов оказать юридическую помощь уволенной сотруднице "Урюпинской правды"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Союз журналистов России готов предоставить необходимую юридическую помощь уволенной с должности главного редактора районной газеты "Урюпинская правда" Ольге Шушлебиной, которая подала в суд иск о восстановлении на работе. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава организации Владимир Соловьев.

Ранее "Российская газета" писала, что глава городского округа Урюпинск Юрий Хорошеньков уволил главного редактора "Урюпинской правды" за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата.

"Мы почти каждый день получаем информацию с мест о разнообразных претензиях власти к журналистам, о нарушениях прав журналистов. И вот первая информация уже в новом году - отличился Урюпинск. Из материалов, которыми мы располагаем, понятно, что нашу коллегу уволили незаконно", - сказал Соловьев.

Он согласился с позицией председателя Союза журналистов Волгоградской области Вячеслава Черепахина, что по отношению к Ольге Шушлебиной были совершены "политическая, управленческая и чисто человеческая ошибки".

"Мы готовы из Москвы оказать нашей коллеге Ольге Михайловне Шушлебиной юридическую помощь", - подчеркнул Соловьев.

Как ранее сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, Урюпинский городской суд принял к производству иск Шушлебиной о восстановлении на работе в прежней должности. В пятницу, 10 января, для подготовки к судебному процессу состоится беседа судьи с участниками процесса, где ответчиком выступает Хорошеньков.