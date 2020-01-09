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Ирландские студенты будут изготавливать оправы для очков из переработанных окурков

По словам автора идеи, в 2020 году таким образом он намерен утилизировать до 3% окурков в стране

ДУБЛИН, 9 января. Компания-стартап Nobutts (в переводе с английского - "Нет окуркам") первой в Ирландии запустит производственный цикл, основанный на переработке сигаретных окурков. Об этом сообщила газета The Irish Times, уточнив, что в ближайшие месяцы в местных магазинах появятся очки, оправа которых будет изготовлена из переработанных фильтров сигарет.

"Окурки - это вид мусора, который мы часто видим под ногами на улице, и он никак не перерабатывается, часто оказываясь в водостоках, загрязняет наши водоемы. Мы можем получать из него материал, который будет имеет очень широкий спектр применения", - заявил изданию создатель компании Майк Уальд. В настоящее время он, как и другие сотрудники Nobutts, пока учится на выпускном курсе Дублинского университетского колледжа (UCD), уточнила газета.

Уальд сообщил, что в 2020 году намеревается утилизировать до 3% сигаретных окурков в стране, а в дальнейшем наращивать этот показатель на 5% ежегодно. "По нашим оценкам, в Ирландии выкуривается около 5 млрд сигарет в год", - уточнил изобретатель. По его словам, самой сложной задачей является сбор отходов. Nobutts заключила договоры с рядом гостиниц, ресторанов, баров и больниц Ирландии, которые начали сбор отходов в специально предоставленные для них контейнеры. Собранное сырье пройдет очистку, в результате которой из пластиковых фильтров будет удален никотин, свинец и другие тяжелые металлы.

Оправы для очков - лишь первое пробное изделие, которое будет выпущено после переработки окурков, в дальнейшем планируется также производить мелкие канцелярские товары.

Также студенческая компания сотрудничает с местной ассоциацией "Бизнес против мусора" (Ibal), которая первой в Ирландии организовала сбор окурков в масштабах небольшого города. Для своего пилотного проекта бизнесмены выбрали Килкенни (столица одноименного графства в центральной части острова). "Килкенни был признан самым чистым городом Ирландии по итогам 2019 года, мы решили поддержать горожан в их стремлении бороться с мусором на улицах", - процитировала газета представителя ассоциации.

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Ирландия
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