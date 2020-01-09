{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новогоднее шоу "Одноклассников" посмотрели 10 млн зрителей

Проект "Настоящий Новый год 2.0" собрал 15,6 млн просмотров, уточнили в соцсети

Шоу "Настоящий Новый год 2.0" социальной сети "Одноклассники" посмотрели более 10 млн зрителей. Как сообщили в соцсети, пользователи проявляли интерес к проекту не только в новогоднюю ночь, но и в течение нескольких дней после наступления 2020 года. 

"Суммарно за все дни проект собрал 15,6 млн просмотров от 10,4 млн уникальных зрителей", - сообщили в пресс-службе соцсети. 

Как отмечается, 85% пользователей смотрели шоу на мобильных устройствах. Основную часть аудитории (70% от общего числа зрителей) составили мужчины и женщины 25-44 лет.

В новогоднюю ночь шоу посмотрели 3 млн уникальных зрителей, а средняя продолжительность просмотра превысила 48 минут. 

Трехчасовая программа началась 31 декабря в 22:00. В частности, в передаче приняли участие Александр Ревва, певица Manizha, Витас, Елка, Юлианна Караулова и многие другие. Проект был создан совместно с ТВ-3 и также транслировался в прямом эфире телеканала.

В 2018 году "Одноклассники" впервые провели собственный новогодний эфир. Шоу "Настоящий Новый год" только в ночь на 1 января собрало 5 млн уникальных просмотров и больше 7 млн - за все праздники.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Новогоднее обращение президента смотрели 44% телезрителей
Рейтинг трансляции на Первом канале составил 15,3%, на "России-1" - 10,3%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС