Новогоднее шоу "Одноклассников" посмотрели 10 млн зрителей

Шоу "Настоящий Новый год 2.0" социальной сети "Одноклассники" посмотрели более 10 млн зрителей. Как сообщили в соцсети, пользователи проявляли интерес к проекту не только в новогоднюю ночь, но и в течение нескольких дней после наступления 2020 года.

"Суммарно за все дни проект собрал 15,6 млн просмотров от 10,4 млн уникальных зрителей", - сообщили в пресс-службе соцсети.

Как отмечается, 85% пользователей смотрели шоу на мобильных устройствах. Основную часть аудитории (70% от общего числа зрителей) составили мужчины и женщины 25-44 лет.

В новогоднюю ночь шоу посмотрели 3 млн уникальных зрителей, а средняя продолжительность просмотра превысила 48 минут.

Трехчасовая программа началась 31 декабря в 22:00. В частности, в передаче приняли участие Александр Ревва, певица Manizha, Витас, Елка, Юлианна Караулова и многие другие. Проект был создан совместно с ТВ-3 и также транслировался в прямом эфире телеканала.

В 2018 году "Одноклассники" впервые провели собственный новогодний эфир. Шоу "Настоящий Новый год" только в ночь на 1 января собрало 5 млн уникальных просмотров и больше 7 млн - за все праздники.