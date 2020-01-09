МВД прекратило уголовное дело о хранении кокаина в отношении актрисы Бочкаревой

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Следствие прекратило уголовное преследование и просит Преображенский суд Москвы оштрафовать актрису театра и кино Наталью Бочкареву, задержанную осенью прошлого года с кокаином. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"В Преображенский районный суд Москвы 9 января 2020 года поступило уголовное дело в отношении Бочкаревой Натальи Владимировны с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Дата судебного заседания по рассмотрению данного постановления пока не известна", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Симоновский суд Москвы передал дело Бочкаревой по подсудности в Преображенский районный суд. Бочкарева обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств").

28 сентября сотрудники ГИБДД в рамках полицейского мероприятия на Стромынке остановили для проверки автомашину Cadillac под управлением 39-летней Бочкаревой, которая в общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. При проверке документов у актрисы сотрудники ГИБДД почувствовали от нее запах алкоголя, в связи с чем в присутствии понятых ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство - кокаин. В отношении Бочкаревой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"), которая предусматривает наказание от 40 тыс. руб. штрафа до трех лет лишения свободы.

Бочкарева находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Она отрицает информацию об обнаружении у нее наркотика, назвав все происходящее шуткой. 18 октября судебный участок мирового судьи №105 признал Бочкареву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование (ст. 12.26 КоАП РФ) и лишил ее на один год и восемь месяцев водительских прав. Кроме того, суд назначил ей административный штраф в размере 30 тыс. руб. Решение суда актриса обжаловать не стала.

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