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Свыше 83 млн туристов посетили китайскую провинцию Хайнань в 2019 году

За минувший год доходы Хайнаня от туризма увеличились на 11%

ХАЙКОУ /Китай/, 9 января. /ТАСС/. Провинцию Хайнань на юге КНР в 2019 году посетило в общей сложности свыше 83 млн китайских и иностранных туристов. Такие данные Управления по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта провинции публикует агентство "Синьхуа".

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Соответствующий показатель на 9% превысил турпоток в провинцию за 2018 год. Общее число туристов из-за рубежа, посетивших остров в 2019 году, выросло на 12,4%, до 1,42 млн человек. За минувший год доходы Хайнаня от туризма увеличились на 11% и составили 105 млрд юаней (около $15 млрд).

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

На острове также идет строительство пилотной зоны свободной торговли. О ее создании председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань. Развитие туризма является неотъемлемой частью данного масштабного проекта.

Теги
КитайХайнань
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