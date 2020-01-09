Ростуризм открыл горячую линию в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ростуризм организовал горячую линию для туристов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе, в целях защиты прав и законных интересов потребителей туристских услуг информируем, что Ростуризмом совместно с ассоциацией "Турпомощь" организована работа горячей линии для туристов по номеру телефона 84996781203", - говорится в сообщении.

Позвонить по этому номеру телефона можно с 09:00 до 21:00 мск.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 января поручил проработать вопрос о безопасности полетов и туризма в регионе Ближнего Востока, сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов. Поручение дано вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.