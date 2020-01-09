Леонардо ДиКаприо помог спасти человека, упавшего за борт в Карибском море

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Актер Леонардо ДиКаприо участвовал в операции по спасению человека, упавшего за борт с яхты в районе острова Сен-Бартелеми в Карибском море. Как сообщил сайт журнала People, 30 декабря, когда поступило оповещение о том, что человек упал за борт с яхты Club Med, актер с друзьями отдыхал на борту арендованной яхты в северной части Наветренных островов.

"Лео и его друзья, а также капитан яхты приняли решение участвовать в поисках, и их усилия привели к тому, что жизнь человека была спасена, - привел журнал слова осведомленного источника. - Экипаж яхты был рад оказать помощь, поскольку они смогли помочь спасти человека".

По данным издания, человек находился в воде на протяжении 11 часов, а яхта, на борту которой находился ДиКаприо, была единственным судном, оказавшимся в том районе. Человека удалось взять на борт в условиях сильного волнения, примерно за час до захода солнца.