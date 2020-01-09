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Подготовка к 75-летию Победы

Военно-патриотический лагерь для детей из Якутии откроют рядом со Ржевским мемориалом

Дети будут участвовать в работе поисковых отрядов

ТАСС, 9 января. Молодежный военно-патриотический лагерь для детей из Якутии откроют в мае 2020 года на территории Ржевского района, где, согласно правительственному плану подготовки празднования к 75-й годовщины Победы, возводится мемориал советскому солдату. Участники лагеря будут принимать участие в поисковых работах, сообщает в четверг пресс-служба Минкультуры РФ по итогам встречи министра культуры РФ Владимира Мединского и главы Якутии Айсена Николаева.

"Очень много наших земляков погибли на Ржевской земле, сражаясь с фашистами. В мае 2020 года мы совместно с Ржевским районом открываем молодежный лагерь военно-патриотической направленности. Туда будут приезжать ребята из Якутии, чтобы участвовать в том числе в работе поисковых отрядов", - цитирует пресс-служба Минкультуры Николаева.

По словам главы Якутии, в ближайшее время планируется подписать соглашение с Ржевским районом о выделении земельного участка под лагерь. Открытие лагеря планируется синхронизировать с открытием Ржевского мемориала, которое намечено на 9 мая 2020 года.

Увековечить память павших подо Ржевом предложила группа ветеранов войны. Идея была поддержана руководителями Союзного государства России и Белоруссии, а также Министерством культуры РФ и Российским военно-историческим обществом. В ноябре 2018 года в основание мемориала заложили первый камень, тогда же объявили сбор народных пожертвований. На установку композиции необходимо 650 млн рублей, большая часть собрана.

Ржевский мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии возводят на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов. 25-метровая фигура воина на высоком насыпном холме будет располагаться возле трассы М-9 "Балтия". Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы, открытие запланировано на 9 мая 2020 года.

Германские войска вторглись в Тверскую (ранее Калининскую) область спустя десять дней после начала войны, в октябре 1941 года они оккупировали 38 из 69 районов. Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияТверская областьЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичПодготовка к 75-летию Победы
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