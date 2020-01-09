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Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению

Матерью Изабель душ Сантуш является уроженка Пензы Татьяна Куканова

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.

"Я россиянка по рождению", - сказала она. Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что она получила или восстанавливала гражданство РФ в 2013 году, Душ Сантуш отметила: "Я не восстанавливала гражданство, оно сохранялось у меня всегда".

Душ Сантуш родилась в Баку в 1973 году в семье Жозе Эдуарду душ Сантуша - тогда ангольского революционера, активиста Народного движения за освобождение Анголы - Партии труда - и уроженки Пензы Татьяны Кукановой. Жозе Эдуарду душ Сантуш возглавлял Анголу с 1979 года по 2017 год.

Изабель душ Сантуш в 2016-2017 годах возглавляла крупнейшую государственную нефтяную компанию Анголы Sonango, и после увольнения с этого поста покинула страну. По данным ангольской газеты Exspresso, она с мужем, конголезским предпринимателем Синдика Доколо, перебралась в минувшем году в Дубай и пока не намерена возвращаться в Анголу.

31 декабря 2019 года суд ангольской провинции Луанда по запросу Национальной службы по возвращению активов арестовал компании и личные счета Изабель душ Сантуш и ее супруга. Как утверждает Генеральная прокуратура Анголы, в результате сделок с их участием государство потеряло $1,36 млрд.

По данным Reuters, президент Анголы Жоау Лоуренсу и президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди в совместном заявлении подчеркнули, что Изабель душ Сантуш и ее супруг должны сотрудничать с ангольской судебной системой.

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