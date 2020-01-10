Опрос: порядка 66% работодателей верят, что внешность может помочь в карьере

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Порядка 66% работодателей считают, что хорошие внешние данные могут помочь работнику с трудоустройством и продвижением по карьерной лестнице. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"66% работодателей считают, что хорошие внешние данные могут помочь при трудоустройстве и продвижению по карьерной лестнице. 24% не наблюдают подобной зависимости", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что при этом 60% россиян уверены в пользе привлекательной внешности в карьере.

"По сравнению с аналогичными исследованиями, проведенными ранее, представители компаний стали реже отмечать зависимость между внешней привлекательностью и приемом на работу: 82% в 2009 году и 66% сейчас", - отметили в Superjob.

В сервисе добавили, что россияне также стали реже наблюдать влияние привлекательности на трудоустройство и продвижение по службе: так, в 2007 году о пользе привлекательной внешности говорили 84% представителей экономически активного населения, сейчас - 60%.

Опрос проводился с 23 ноября 2019 года по 9 января 2020 года среди 500 менеджеров по персоналу по всей территории РФ.