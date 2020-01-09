Медведев обсудит с Колокольцевым и Поповой усиление контроля за никотиновыми смесями

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу обсудит вопрос об усилении контроля за оборотом никотиносодержащей продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"10 января Дмитрий Медведев проведет рабочую встречу с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой по вопросу усиления контроля за оборотом никотинсодержащей продукции", - говорится в сообщении.

В конце декабря глава правительства РФ поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Он напомнил, что оборот табака в РФ подвержен жесткому регулированию в соответствии с программой по борьбе с курением. При этом некурительные смеси, содержащие в себе большую концентрацию никотина, продаются под видом конфет, их легко могут приобрести несовершеннолетние.

В начале декабря этот вопрос поднимался во время приема Медведевым граждан в центральном офисе возглавляемой им партии "Единая Россия" в Москве. Одна из посетительниц пожаловалась премьеру на широкое распространение и доступность никотиносодержащих жевательных конфет и леденцов с различными фруктовыми и прочими вкусами. Как заметил тогда Медведев, "в голову не пришло бы раньше, что будут выпускать конфеты с никотином". "Здесь должно быть какое-то регулирование, а его сейчас нет, это абсолютно точно", - сказал глава кабмина, подчеркнув, что особенно важно оградить от этого детей.

23 декабря с призывом к правительству РФ приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией обратился Совет Федерации.

Оптовая и розничная торговля снюсом (жевательным табаком) и насваем в России запрещена. При этом оборот их аналогов, где табак заменен на никотин, не регулируется федеральным законодательством, хотя в ряде случаев ограничительные меры введены на уровне регионов.