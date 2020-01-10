Причиной госпитализации людей в Бразилии стало отравление пивом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 января. /ТАСС/. Причиной гибели одного мужчины и госпитализации еще семерых в Бразилии стало не неизвестное заболевание, как предполагалось ранее, а отравление крафтовым пивом. Об этом в ходе брифинга в четверг сообщили представители следственной группы полиции штата Минас-Жерайс.

"Служба санитарного надзора города Белу-Оризонти (столица штата - прим. ТАСС) направила на экспертизу в институт криминалистики четыре бутылки пива, обнаруженные дома у пострадавших. В двух из них анализ показал присутствие диэтиленгликоля", - сообщили в ведомстве. Как уточняется, следователи пока не могут дать ответ на вопрос, каким образом это вещество оказалось в бутылках. Как сообщает портал G1, диэтиленгликоль содержится в змеевиках, использующихся для охлаждения пива в процессе его производства.

В рамках расследования инцидента правоохранители провели следственные действия на пивоварне Backer, изготавливающей напиток. Предприятие заявило о готовности оказать содействие в прояснении обстоятельств произошедшего и пообещало изъять из продажи обе партии пива, в образцах которых обнаружен яд.

Первые случаи обращения пациентов с симптомами, напоминающими, по мнению медиков, отравление или инфекцию, были зарегистрированы в конце декабря. Пациенты жаловались на расстройство пищеварения, тошноту и боль в области живота. На протяжении следующих трех суток у всех развилась острая почечная недостаточность, сопровождающаяся лицевым параличом, а также частичной или полной потерей зрения. Позже один из них умер.

Backer - популярный бразильский производитель крафтового пива. Продукция компании неоднократно удостаивалась призов национальных и международных фестивалей.