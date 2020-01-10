{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Причиной госпитализации людей в Бразилии стало отравление пивом

В рамках расследования инцидента правоохранители провели следственные действия на пивоварне Backer, изготавливающей напиток

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 января. /ТАСС/. Причиной гибели одного мужчины и госпитализации еще семерых в Бразилии стало не неизвестное заболевание, как предполагалось ранее, а отравление крафтовым пивом. Об этом в ходе брифинга в четверг сообщили представители следственной группы полиции штата Минас-Жерайс.

"Служба санитарного надзора города Белу-Оризонти (столица штата - прим. ТАСС) направила на экспертизу в институт криминалистики четыре бутылки пива, обнаруженные дома у пострадавших. В двух из них анализ показал присутствие диэтиленгликоля", - сообщили в ведомстве. Как уточняется, следователи пока не могут дать ответ на вопрос, каким образом это вещество оказалось в бутылках. Как сообщает портал G1, диэтиленгликоль содержится в змеевиках, использующихся для охлаждения пива в процессе его производства.

В рамках расследования инцидента правоохранители провели следственные действия на пивоварне Backer, изготавливающей напиток. Предприятие заявило о готовности оказать содействие в прояснении обстоятельств произошедшего и пообещало изъять из продажи обе партии пива, в образцах которых обнаружен яд.

Первые случаи обращения пациентов с симптомами, напоминающими, по мнению медиков, отравление или инфекцию, были зарегистрированы в конце декабря. Пациенты жаловались на расстройство пищеварения, тошноту и боль в области живота. На протяжении следующих трех суток у всех развилась острая почечная недостаточность, сопровождающаяся лицевым параличом, а также частичной или полной потерей зрения. Позже один из них умер.

Backer - популярный бразильский производитель крафтового пива. Продукция компании неоднократно удостаивалась призов национальных и международных фестивалей.

Теги
Бразилия
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Десятки жилых домов восстановлены в разрушенном боевиками сирийском городе Алеппо
Строительство идет в районе Тишрин, где до войны насчитывалось более 1 тыс. домов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС