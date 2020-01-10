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В МВД сообщили о росте числа преступлений в сфере IT на 70% в 2019 году

В ведомстве отметили, что наиболее широкое распространение получили преступления с использованием мобильной связи, банковских карт и интернета

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. МВД России зафиксировало в течение девяти месяцев 2019 года 70%-ый рост количества преступлений в сфере IT-технологий, в том числе с использованием банковских карт и мобильных телефонов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, отвечая на запрос агентства.

"За девять месяцев 2019 года сотрудниками органов внутренних дел зарегистрировано 201,7 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, это на 70,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказали в ведомстве. В МВД отметили, что наиболее широкое распространение получили преступления с использованием мобильной связи, банковских карт и интернета.

В министерстве уточнили, что "выявлено 14,2 тыс. лиц, совершивших 66,8 тыс. краж с использованием информационно-телекоммуникационных технологий".

В декабре начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко сообщил, что каждое седьмое преступление совершается с помощью IT-технологий, а размер причиненного материального ущерба в России за девять месяцев прошлого года превысил 10 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, МВД создаст подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет. По данным ведомства, новые подразделения будут сформированы по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности в центральном аппарате министерства и территориальных органах внутренних дел.

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