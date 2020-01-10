Частные детские сады в Бурятии получили господдержку на 200 млн рублей в 2019 году

УЛАН-УДЭ, 10 января. /ТАСС/. Господдержка почти на 200 млн рублей оказана в 2019 году частным детским садам в Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в министерстве образования и науки республики.

В Бурятии в последние годы остро стоит вопрос нехватки детских дошкольных учреждений образования, в очереди в них в прошлом году стояли 12 тыс. детей в возрасте от трех до семи лет. Для поддержки частных садов глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал введение субсидий для предпринимателей, занятых в сфере дошкольного образования. Было принято решение о доплате частным детским садам за содержание и обучение каждого ребенка, чтобы стимулировать создание дополнительных мест.

"В 2019 году 25 лицензированных частных детских садов, где осуществляется образовательная программа, получили поддержку на сумму более 142 млн рублей. Еще 45 частным садам, где реализуется программа по присмотру и уходу за детьми, определена финансовая поддержка на сумму более 52 млн рублей", - сообщили в министерстве.

Всего эти частные учреждения посещают порядка 5,6 тыс. детей.

Острая нехватка дошкольных учреждений ощущается главным образом в Улан-Удэ, в том числе вследствие общего повышения рождаемости и из-за миграции сельского населения в столицу республики, кроме того, в последние годы учреждения дошкольного образования в регионе не строились, это усугубило ситуацию. Для решения проблемы в рамках нацпроекта "Демография" и отдельного поручения правительства РФ в регионе строятся 24 детских сада, ясли - республике на эти цели выделено более 6 млрд рублей. Планируется, что все объекты будут построены к концу 2021 года - возведение детсадов ведется в основном в Улан-Удэ, в пригороде и в районах республики, расположенных рядом со столицей Бурятии.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.