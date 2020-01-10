В Якутске открылся офис "Моя работа" для перевода услуг сферы занятости в цифровой формат

ЯКУТСК, 10 января. /ТАСС/. В Якутске открылся фронт-офис "Моя работа" на базе службы занятости для перевода услуг в электронный формат. Об этом сказал журналистам в пятницу председатель государственного комитета Якутии по занятости населения Степан Москвитин.

"Мы открыли этот [офис "Моя работа"]: это ребрендинг, перезагрузка службы занятости на сегодняшний день, потому что структура безработных людей меняется. Наша задача на 2020 год для удобства населения, где это возможно, перевести на электронный формат, чтобы человек, не выходя из дома и не приходя в центр занятости, мог получить эту государственную услугу", - сказал Москвитин, отметив, что планируется открыть такие офисы в других городах и крупных районных центрах Якутии.

По словам председателя, на данный момент служба занятости предоставляет 15 государственных услуг, куда входят ознакомление с рынком труда, профессиональное обучение, профориентация, психологическая поддержка и т. д. По его мнению, внедрение работы в электронный формат сократит время ожидания, приема, повысит эффективность трудоустройства, борьбы за наполнение банка вакансий.

В открывшемся фронт-офисе "Моя работа" побывал глава Якутии Айсен Николаев. "Сегодня в нашей республике служба занятости претерпевает значительную трансформацию, не только внешнюю, но и внутреннюю. Если раньше служба занятости ассоциировалась и во многом сейчас ассоциируется с социальным учреждением, то сейчас мы рассматриваем службу занятости как кадровое агентство. С этой точки зрения, открытие этого офиса как раз один из серьезных шагов в направлении такой трансформации", - сказал Николаев.

Согласно статистике на интерактивном портале службы занятости населения Якутии, в январе 2019 года подано в общем около 7,7 тыс. заявлений о предоставлении государственных услуг, из них по содействию в поиске подходящей работы - около 3,2 тыс. Как отметил Москвитин, в Якутии в большинстве остаются без работы молодежь, люди с высшим образованием, люди среднего возраста.