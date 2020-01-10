Федор Конюхов вновь совершил восхождение на Килиманджаро

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов спустя 22 года вновь покорил Килиманджаро, ранее он совершал восхождение на эту гору в 1997 году. Об этом ТАСС сообщил его сын и менеджер проектов Оскар Конюхов.

"Мы только что вернулись из Африки, всей семьей сходили на Килиманджаро (5895 м). Федор сходил в возрасте 68 лет. Для него это было возвращение на гору Килиманджаро спустя 22 года", - сказал он.

По его словам, инициатором был Конюхов-старший и изначально восхождение планировалось совершить узким семейным кругом. "Федор (68 лет), Оскар (44), Николай (14) и Аркадий (14) - все Конюховы. Сообщили друзьям и знакомым о своих планах. В итоге наша команда превратилась в дружный коллектив из 20 человек", - отметил Оскар Конюхов.

В 1997 году Конюхов уже поднимался на Килиманджаро в рамках реализации своей программы "Семь вершин", в которую вошли высочайшие вершины каждого континента.

Конюхов является российским путешественником и исследователем, совершим пять кругосветных плаваний в одиночку, он также 17 раз пересек Атлантику.