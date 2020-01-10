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Более 10 тыс. кубометров снега сошло на Камчатке после противолавинного обстрела

Площадь обстрела составила 20 квадратных километров

ТАСС, 10 января. Морские пехотинцы обстреляли лавиноопасные участки в районе подножия Вилючинского вулкана и сопки Бархатной на Камчатке. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота.

"На Камчатке расчеты минометов соединения морской пехоты Тихоокеанского флота во взаимодействии со специалистами регионального противолавинного центра Камчатского края обстреляли лавиноопасные участки в районе подножия Вилючинского вулкана и сопки Бархатной", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что "в результате профилактических мероприятий с вершин сошло более 10 тысяч кубометров снега".

Обстрел проходил на площади 20 квадратных километров. Для этого использовались 120-миллиметровые минометы "Сани". Район работ оцепили, местных жителей заранее оповестили.

"Огневые позиции расчетов находились на безопасном удалении", - уточнили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Работы выполнялись для избежания возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечить безопасность жителей элементов энергетической системы Камчатского края.

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РоссияКамчатский крайДальний Восток
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