Более 10 тыс. кубометров снега сошло на Камчатке после противолавинного обстрела

ТАСС, 10 января. Морские пехотинцы обстреляли лавиноопасные участки в районе подножия Вилючинского вулкана и сопки Бархатной на Камчатке. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота.

"На Камчатке расчеты минометов соединения морской пехоты Тихоокеанского флота во взаимодействии со специалистами регионального противолавинного центра Камчатского края обстреляли лавиноопасные участки в районе подножия Вилючинского вулкана и сопки Бархатной", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что "в результате профилактических мероприятий с вершин сошло более 10 тысяч кубометров снега".

Обстрел проходил на площади 20 квадратных километров. Для этого использовались 120-миллиметровые минометы "Сани". Район работ оцепили, местных жителей заранее оповестили.

"Огневые позиции расчетов находились на безопасном удалении", - уточнили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Работы выполнялись для избежания возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечить безопасность жителей элементов энергетической системы Камчатского края.