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МИД РФ предупредил о сбоях в работе аэропортов Рима и Болоньи

Некоторые профсоюзы сектора гражданской авиации Италии планируют провести забастовки с 11 по 25 января

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Забастовки профсоюзов сектора гражданской авиации могут привести к сбоям в работе аэропортов Рима, Болоньи и ряда других регионов Италии 11-25 января. Соответствующее сообщение распространил в пятницу Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"11-25 января в связи с заявленными планами ряда профсоюзов сектора гражданской авиации провести серию забастовок возможны сбои в работе аэропортов по всей стране, включая города Рим и Болонья, а также регионы Калабрия, Марке, Умбрия и Абруццо", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Италия является одним из популярных направлений туристических и деловых поездок россиян.

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ИталияРоссия
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