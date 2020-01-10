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Акции протеста во Франции

МИД РФ предупредил о повышенных мерах безопасности в Париже в связи с протестными акциями

Серия забастовок против пенсионной реформы проходит во Франции по инициативе профсоюзов с 5 декабря

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о повышенных мерах безопасности в Париже в связи с запланированными на 11 января манифестациями профсоюзов против пенсионной реформы. Соответствующее сообщение распространил в пятницу Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"11 января в Париже запланированы очередные манифестации профсоюзов против проекта государственной пенсионной реформы; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта вблизи мест проведения протестных акций", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP). Среди главных причин их недовольства решение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Профсоюзы заявили, что намерены проводить забастовку до того момента, пока правительство Франции не откажется от реформы в существующем виде.

Теги
РоссияФранцияАкции протеста во Франции
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