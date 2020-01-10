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Бизнесмен, предложивший замглавы Минтранса $10 тыс. и водку, отправлен под домашний арест

Мера пресечения в отношении Владимира Колпакова действует до 29 февраля

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Предприниматель Владимир Колпаков, обвиняемый в покушении на дачу взятки в особо крупном размере чиновнику, отправлен под домашний арест до 29 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

"Колпакову предъявлено обвинение по ст. 30, ч. 4 ст. 291 (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Решением суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 29 февраля", - сказали в пресс-службе суда.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Колпаков возглавляет коммерческую организацию, которая занимается сертификацией продукции по ремонту железнодорожного транспорта. "Как полагает следствие, Колпаков обратился к замглавы Минтранса РФ Владимиру Токареву для получения покровительства в рабочих вопросах. Взамен он предложил $10 тыс., а также бутылку водки "Белуга". После этого Токарев написал заявление в СК, которое и стало причиной уголовного преследования Колпакова", - отметил собеседник агентства.

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