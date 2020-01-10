Медведев считает нужным запретить никотиновые смеси на территории всего Евразийского союза

ГОРКИ, 10 января. /ТАСС/. Никотиносодержащие смеси нужно запретить в России и выступить с инициативой о принятии аналогичного решения на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на рабочей встрече с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, посвященной проблеме оборота жевательных смесей и леденцов с никотином.

"Надо просто запретить это", - сказал Медведев. Он поручил обратиться от имени РФ в Евразийскую экономическую комиссию с тем, чтобы "просто этот продукт воспретить, причем на территории всего Евразийского союза". "У нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завозить", - сказал премьер-министр РФ.