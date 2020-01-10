Калининградская облдума приняла закон о запрете продажи никотиновых смесей

КАЛИНИНГРАД, 10 января. /ТАСС/. Депутаты Калининградской областной думы на внеочередной сессии 10 января приняли закон о запрете оборота в регионе бестабачных никотиновых смесей, продававшихся под видом пищевых продуктов. Об этом ТАСС сообщил в пятницу председатель комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку облдумы Александр Мусевич.

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

"На внеочередном заседании, областная дума приняла два закона - о запрете оборота бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака, и об административной ответственности за нарушение запрета", - сказал Мусевич.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин; неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.

Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.