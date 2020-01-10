Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Жесткая посадка самолета российской авиакомпании Nordwind в пятницу в аэропорту Антальи произошла из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте.
"10 января 2020 года при выполнении рейса без пассажиров N4 1801 Москва - Анталья при уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи, с дальнейшим уходом и благополучным приземлением. После посадки обнаружены повреждения элементов передней стойки шасси", - отмечается в сообщении.
Nordwind Airbus A321 damaged in hard landing at Antalya Airport, Turkey. No injuries reported. pic.twitter.com/6PCOxRR0Zj— Breaking Aviation News (@breakingavnews) January 10, 2020
На борту находился только экипаж воздушного судна. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в Nordwind.
Ранее турецкий портал Airporthaber сообщил, что во время посадки одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж.