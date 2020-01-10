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Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье

В компании заявили, что это произошло из-за сильного ветра
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© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Жесткая посадка самолета российской авиакомпании Nordwind в пятницу в аэропорту Антальи произошла из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте.

"10 января 2020 года при выполнении рейса без пассажиров N4 1801 Москва - Анталья при уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи, с дальнейшим уходом и благополучным приземлением. После посадки обнаружены повреждения элементов передней стойки шасси", - отмечается в сообщении.

На борту находился только экипаж воздушного судна. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в Nordwind.

Ранее турецкий портал Airporthaber сообщил, что во время посадки одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж.

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