Автор телепередачи "Сам себе режиссер" сообщил о ее закрытии после почти 30 лет в эфире

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Государственная телекомпания ВГТРК приняла решение снять с эфира программу "Сам себе режиссер", выходившую с января 1992 года. Об этом объявил в пятницу в видеосообщении на своей странице в Facebook бессменный ведущий и руководитель программы Алексей Лысенков, не уточнив причины закрытия.

"В начале января 2020 года случились, на мой взгляд, два знаковых события: первое - программе "Сам себе режиссер" исполнилось 28 лет. И второе - холдингом ВГТРК принято решение снять программу с эфира", - сказал он.

ТАСС запросил комментарий ВГТРК.

Лысенков отметил, что как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, он понимает это решение, при этом как человеку, ему трудно принять решение холдинга, но он вынужден с ним согласиться.

Лысенков поблагодарил всех, кто принимал участие в создании телешоу, а также выразил признательность авторам роликов. "Огромное спасибо десяткам тысяч авторов, которые прислали сотни тысяч тех сюжетов, которые подняли настроение миллионам людей. Спасибо тысячам людей, которые приехали ко мне в студию для того, чтобы поговорить со мной и поучаствовать в конкурсах. <...> 28 лет жизни - это огромный срок, и я счастлив, потому что этот огромный кусок жизни был программой "Сам себе режиссер", - заключил он.

"Сам себе режиссер" - телевизионная передача, в основе которой лежала демонстрация любительского видео. В 1994 году программа была удостоена премии "Золотой Остап", в 1998 году стала победителем телевизионного конкурса "ТЭФИ" в номинации "Развлекательная программа". Последний выпуск передачи вышел утром 22 декабря.