ВГТРК сообщил о приостановке производства "Смехопанорамы" и "Утренней почты"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Производство программ "Смехопанорама с Евгением Петросяном" и "Утренняя почта" временно приостановлено, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ВГТРК.

"Производство программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта" пока приостановлено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в эфир продолжит выходить нарезка лучших выпусков "Смехопанорамы", впервые показанной в 1994 году.

"Утренняя почта" (ранее называлась "По письмам телезрителей") выходила в эфир с 1973 года. Ее ведущими были Юрий Николаев, Татьяна Веденеева, Наталия Андреева, Александр Ширвиндт и многие другие российские звезды.

Ранее стало известно о закрытии программы "Сам себе режиссер", выходившей с января 1992 года. Об этом сообщил ведущий и руководитель передачи Алексей Лысенков, не называя причин. В пресс-службе ВГТРК не стали комментировать закрытие программы Лысенкова.