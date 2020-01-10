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Первыми участниками проекта "Земский учитель" на Ставрополье станут восемь педагогов

Они могут рассчитывать на единовременную выплату в 1 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Восемь педагогов станут участниками программы "Земский учитель" в Ставропольском крае в 2020 году. Специалисты могут рассчитывать на единовременную выплату в 1 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба краевого министерства образования.

"Единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей предоставляются учителям однократно по итогам проводимого Минобразования края конкурсного отбора. Количество учителей, определяемых победителями конкурсного отбора в 2020 году [в Ставропольском крае], составляет восемь человек", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, 94% выплаты учителям предоставят из федерального бюджета, еще 6% - из краевого. "Это новая программа, отобранные в результате конкурса восемь человек станут первыми земскими учителями Ставрополья. Педагоги могут высказать пожелания по селам, куда они хотят отправиться", - сказал собеседник агентства.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском округе Александр Матовников ранее сообщал, что в общей сложности в регионах округа не хватает 1,7 тыс. учителей, молодые специалисты неохотно отправляются в сельскую местность. В частности, в Ставропольском крае порядка 42% преподавателей - люди предпенсионного и пенсионного возраста.

В пятницу Минпросвещения РФ сообщило о запуске всероссийского информационного портала "Земский учитель", он функционирует по принципу одного окна.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Участникам программы предусматривается денежная выплата в размере 2 млн рублей на Дальнем Востоке и 1 млн рублей - в остальных регионах.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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