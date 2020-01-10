{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Васильева поддержала предложение писать слово "ветеран" с заглавной буквы

Министр просвещения добавила, что считает долгом историков сохранить память о подвигах молодого поколения во время Великой Отечественной войны
Министр просвещения РФ Ольга Васильева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министр просвещения России Ольга Васильева поддержала предложение писать с заглавной буквы слово "ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны", прозвучавшее в пятницу на встрече с представителями советов старшеклассников школ Твери.

Один из участников встречи предложил закрепить на законодательном уровне написание слова "ветеран" в словосочетании "ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы.

"Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна, что слово "ветеран" надо писать с большой буквы", - привели в пресс-службе Минпросвещения слова Васильевой.

Она также отметила, что считает долгом историков сохранить память о подвигах молодого поколения во время Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
Реклама на ТАСС
Структура Ростеха займется строительством трех медучреждений в Севастополе
Их намерены построить рядом, создав медицинский кластер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС