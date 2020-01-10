Васильева поддержала предложение писать слово "ветеран" с заглавной буквы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министр просвещения России Ольга Васильева поддержала предложение писать с заглавной буквы слово "ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны", прозвучавшее в пятницу на встрече с представителями советов старшеклассников школ Твери.

Один из участников встречи предложил закрепить на законодательном уровне написание слова "ветеран" в словосочетании "ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы.

"Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна, что слово "ветеран" надо писать с большой буквы", - привели в пресс-службе Минпросвещения слова Васильевой.

Она также отметила, что считает долгом историков сохранить память о подвигах молодого поколения во время Великой Отечественной войны.