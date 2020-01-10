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Структура Ростеха займется строительством трех медучреждений в Севастополе

Их намерены построить рядом, создав медицинский кластер

ЯЛТА, 10 января. /ТАСС/. Структура Ростеха станет подрядчиком строительства больницы скорой медицинской помощи, онкологического центра и инфекционной больницы в Севастополе, сообщил журналистам в пятницу врио губернатора города Михаил Развожаев по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое провел президент России Владимир Путин.

Такая возможность ранее обсуждалась, были достигнуты договоренности между Ростехом и правительством Севастополя, однако окончательное решение на федеральном уровне было принято только по одному из трех объектов.

"По всем трем медицинским учреждениям будет определен единственный поставщик - компания "Ростех", ее подразделение. По БСМП поручение президента уже имеется, в ближайшее время выйдет распоряжение, будет заключен контракт. По двум другим больницам сегодня было принято решение объявить Ростех также единственным исполнителем", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что все три учреждения планируется построить рядом, создав медицинский кластер. Для этого нужно будет доработать проект инфекционной больницы - ее планировалось возвести на другой территории, однако к серьезному удорожанию строительства это не приведет. Создание кластера позволит в будущем снизить эксплуатационные расходы.

Проекты медучреждений

Как сообщалось ранее, онкологический диспансер будет рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании площадью свыше 33 тыс. квадратных метров планируется разместить отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Более половины мест в больнице скорой медицинской помощи планируется отвести под отделения хирургии, травматологии, неврологии и кардиологии (по 60 коек на каждое), 36 коек - на реанимацию, по 30 - на отделения урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, акушерства и гинекологии. Остальные - под отоларингологию, челюстно-лицевую и торакальную хирургии, комбустиологию.

Новую инфекционную больницу на 200 коек возведут на улице Коммунистической. В отдельно стоящем корпусе разместят центр по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями на 60 посещений в сутки и дневным стационаром на 15 коек. В корпусах будут работать приемное и реанимационное отделения, стационар для лечения взрослых и детей, поликлиника с отделением диагностики и блоком консультативных кабинетов, лаборатории.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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