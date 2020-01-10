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В Крыму к 2023 году благоустроят более 600 парков и придомовых территорий

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что если темпы работ будут опережающими, то можно будет обращаться в правительство России за выделением дополнительных средств

ЯЛТА, 10 января. /ТАСС/. Власти Крыма намерены к 2023 году благоустроить более 600 парков и придомовых территорий, сообщил журналистам в пятницу глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое провел президент России Владимир Путин.

На совещании в Ялте президент призвал чиновников работать над качеством жизни в Крыму - речь идет о ремонте домов, реконструкции инженерных сетей, благоустройстве придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных.

"По благоустройству <...> будет отремонтировано за три года более 307 общественных территорий, парковых зон и более 320 придомовых территорий. Это те, что внесены в план. При этом, если темпы по производству работ, благоустройству будут опережающими, можно будет обращаться в правительство РФ еще дополнительно за выделением средств", - сообщил Аксенов.

"Формирование комфортной городской среды" - один из четырех федеральных проектов нацпроекта "Жилье и городская среда". Главная цель проекта - сделать российские города комфортнее и удобнее. К концу 2024 года доля городов с благоприятной средой достигнет 60% - это в два с лишним раза больше, чем в 2019 году. Предполагается, что почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды. Бюджет проекта составляет 287,8 млрд рублей.

По данным Минфина республики, на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в Крыму до 2024 года будет выделено 6,4 млрд рублей, в том числе на благоустройство 1024 общественных территорий.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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