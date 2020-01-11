Шереметьево показал, как будут выглядеть курилки в аэропорту

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево показал один из вариантов оборудования курительных комнат в аэропорту. Международный терминал С, в котором уже оборудована такая курилка, будет открыт в середине января. Всего же в начале 2020 года Шереметьево планирует открыть 14 курилок на территории аэропорта.

Как видно на фото, которое ТАСС предоставили в пресс-службе аэропорта, в курилке одного из бизнес-залов в терминале С есть кресла и диваны. Также в курительной комнате стоят тумбочки со встроенными зарядками для гаджетов, установлена система вентиляции и очистки воздуха.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.

Запрет на курение в аэропортах действовал около шести лет. Пассажирам разрешалось курить только на расстоянии не менее 15 метров от входа в здание аэровокзала.

"Международный аэропорт Шереметьево первым среди аэропортов России выступил с предложением вернуть курительные комнаты в закрытые зоны аэропорта во благо всех категорий пассажиров, - напомнили в пресс-службе Шереметьево, объясняя это тем, что многие курящие пассажиры, по несколько часов находящиеся в "чистой зоне" до полета или во время трансфера, оказываются в дискомфортной ситуации и "ряд пассажиров идет на нарушения и использует для курения туалетные помещения, предназначенные для других целей".