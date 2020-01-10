Минздрав поддержал предложение о запрете в ЕАЭС никотинсодержащих некурительных смесей

10 января премьер-министр Дмитрий Медведев на рабочей встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, посвященной проблеме оборота жевательных смесей и леденцов с никотином, заявил о том, что содержащие никотин смеси нужно запретить в России и выступить с инициативой о принятии аналогичного решения на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В свою очередь глава МВД сообщил, что уже подготовлен и в конце декабря направлен на согласование в Минздрав законопроект о запрете подобной продукции.

"Совершенно правильное решение председателя правительства РФ, основанное на реальной оценке вреда никотинсодержащих смесей, ставящих под угрозу здоровье детей", - написал Салагай.

В ходе контрольных мероприятий по стране было выявлено около 1 млн штук некурительной никотиносодержащей продукции, вся она изъята из оборота. Кроме того, приостановлена деятельность пяти производителей никотиновых смесей. Более чем в 20 субъектах РФ региональными актами уже наложен запрет на оборот никотиновых смесей, еще в 15 регионах готовятся аналогичные меры.