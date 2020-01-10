Генпродюсер "Холопа" занимается производством еще пяти полнометражных фильмов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Генеральный продюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян, занимавшийся в том числе созданием кассовых хитов "Холоп", "Последний богатырь" и "Текст", ведет работу по производству еще пяти полнометражных фильмов. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.

"В ближайших планах на этот год выпуск в прокат 5 марта первой комедии весны "Отель Белград" с Милошем Биковичем и Дианой Пожарской в главных ролях, а 24 декабря - продолжения полюбившейся зрителям сказки "Последний Богатырь". Кроме того, в производстве находятся пять полнометражных фильмов", - сказал он.

Успех вышедшего в прокат 26 декабря фильма Клима Шипенко "Холоп", кассовые сборы которого превысили 2 млрд рублей, Илоян объяснил грамотным сочетанием факторов для создания хорошего настроения зрителя. "Смешав все составляющие успеха, талантливый сценарий с оригинальным high-concept, великолепный актерский состав и один из лучших и, что немаловажно, кассовых российских режиссеров на сегодняшний день, мы получили легкое, доброе, семейное кино в духе классических советских комедий, которое и понравилось зрителям", - отметил он.

Продюсерами фильма, помимо Илояна, выступили Таймураз Бадзиев (MEM Cinema), Рафаел Минасбекян (Группа компаний ГПМ КИТ), Вадим Верещагин (Централ Партнершип). Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко.

Комедия повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Биковича Грише, молодому московскому "мажору", который забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин), и вместе они придумывают проект по воссозданию на базе заброшенной деревни атмосферы России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

По словам продюсера фильма Вадима Верещагина, команда проекта не планирует останавливаться на достигнутом результате.