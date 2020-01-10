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Роспотребнадзор: пневмония в КНР может стать большей угрозой

Заражение большего количества людей может произойти из-за перемещения населения по стране в связи с празднованием китайского Нового года

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Вирусная пневмония, случаи заболеваемости которой были зарегистрированы в Китае, может стать еще большей угрозой для людей из-за перемещения населения по стране в связи с празднованием китайского Нового года. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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"В настоящее время Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций по ограничению международных поездок и торговли. Однако, как отмечают эксперты здравоохранения ряда стран, вспышка заболевания в центральном Китае, вызванного новым коронавирусом, может стать еще большей угрозой, поскольку десятки миллионов китайцев путешествуют по стране во время празднования Лунного Нового года, которое начинаются ‪25 января и сопровождается выходными днями 24-30 января", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о степени опасности вируса говорить еще рано. Однако низкий процент (около 10%) тяжелых случаев заболевания и отсутсвие летальных исходов могут свидетельствовать о его относительно низкой опасности по сравнению с коронавирусом, вызвавшим в Китае в 2003 году вспышку атипичной пневмонии.

Вспышка вирусной пневмонии продолжается в китайском городе Ухань. По последним данным, пневмония была диагностирована у 59 пациентов. Как сообщают исследователи из КНР, предварительные результаты лабораторных исследований показали, что возбудителем стал коронавирус нового типа, который определен у 15 пациентов. Как отмечают местные СМИ, многие случаи заболевания связаны с городским рынком морепродуктов, который в настоящее время закрыт.

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Китай
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