Bild: украденные из "Зеленого свода" в Дрездене ценности выставили на продажу в даркнете

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Часть драгоценностей, которые украли в ноябре 2019 года из расположенной в Дрездене сокровищницы "Зеленый свод", пытаются продать в даркнете (анонимный сегмент интернета). Об этом сообщила в пятницу газета Bild.

По данным таблоида, злоумышленники предложили купить украденное израильскому охранному предприятию CGI, с которым после взлома начала сотрудничать дирекция музея. Преступники якобы просят за нагрудный крест, инкрустированный драгоценными камнями, а также еще за несколько украшений девять миллионов евро в биткоинах. В качестве доказательства газета приводит скриншот предполагаемого сообщения.

Spiegel Online со своей стороны пишет, что немецкая прокуратура и полиция Дрездена не подтверждают данную информацию и не знают о том, что CGI якобы работает на "Зеленый свод".

Кража произошла 25 ноября 2019 года. Злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже, разбили стекло, из витрины с украшениями забрали содержимое и скрылись на автомобиле. Руководство музея заявило, что стоимость похищенного невозможно оценить. Речь идет о драгоценностях XVIII века.

"Зеленый свод" - одна из самых известных сокровищниц Дрездена, заложенная курфюрстом Саксонии и польским королем Августом Сильным. В ней хранятся более 3 тыс. артефактов.